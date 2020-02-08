Эпидемия коронавируса идет на спад

Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении темпов распространения нового коронавируса.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о том, что скорость распространения китайского коронавируса начала снижаться. По их данным, число заболевших пошло на спад 6 февраля. Тем не менее, эксперты заявляют, что рано расслабляться и говорить о преодолении пика заболевания. Ситуация может измениться в любой момент.

По данным ВОЗ на сегодняшний день в числе инфицированных коронавирусом числятся более 35 тыс. человек, 724 человека погибло, пишет РИА Новости.