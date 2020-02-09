Причиной беспорядков в Казахстане стал конфликт на дороге

В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков на юге страны.

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области стал дорожный конфликт. По его словам, "кто-то кому-то не уступил дорогу", в результате конфликт перешел в рукоприкладство, а когда инцидент попал в социальные сети, это спровоцировало массовые беспорядки, в которых принимала участие, по большей части, молодежь.

Напоминаем, что 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия. В инциденте принимали участие более 350 человек, а в результате 10 человек погибли, 50 госпитализированы, еще 50 задержаны. Участники драки причинили ущерб 25 частным жилым домам, 31 коммерческому объекту и 41 автомобилю, пишет РИА Новости.