Белоруссия подтвердила планы о закупке российской нефти

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой подтвердил планы страны закупать российскую нефть.

Минск прокомментировал результаты сочинских переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого лидеры договорились о поставках нефти белорусской стороне. Причем страна будет закупать российскую нефть по мировым ценам.

Крутой подчеркнул, что именно на таких условиях поставок российского сырья настаивал глава Белоруссии и в ходе переговоров российский лидер поддержал и одобрил такой подход, пообещав оказать содействие в заключении соглашений на обговоренных условиях с российскими нефтяными компаниями, пишет РИА Новости.