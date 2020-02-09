Песков объяснил значение слов Лукашенко перед встречей с Путиным

Пресс-секретарь президента России объяснил слова главы Белоруссии Александра Лукашенко перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

В пятницу в Сочи прошли переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по вопросу поставок белорусской стороне нефти и газа. Перед встречей Лукашенко сообщил журналистам, что наступает "некий момент истины", не поясняя, что имеется в виду.

Дмитрий Песков разъяснил слова главы Белоруссии. По его словам, и Владимир Путин, и Александр Лукашено делают очень многое для развития двусторонних отношений и укрепления общих союзных интересов. Тем не менее, Россия и Белоруссия являются независимыми, суверенными государствами и президенты учитывают и собственные цели, пишет РИА Новости.