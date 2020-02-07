Лукашенко рассказал, о чем беседовал с Путиным

Лидер Белоруссии заявил, что Москве и Минску "есть над чем работать".

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, о чем беседовал с российским коллегой Владимиром Путиным во время двусторонних переговоров, которые прошли в пятницу в Сочи. По его словам, они обсудили дальнейшее сотрудничество Москвы и Минска, некоторые исторические моменты и даты, после чего вернулись к современности. Помимо этого лидеры затронули политику России, Белоруссии и других постсоветских государств.

Также Лукашенко добавил, что Москве и Минску "есть над чем работать", пишет РИА Новости.