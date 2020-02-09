В столицу вернется теплая аномалия

Специалисты центра погоды "Фобос" рассказали о погоде на предстоящей неделе.

Согласно прогнозам специалистов центра погоды "Фобос", в столицу России вернется аномальное тепло. Так, уже начиная с понедельника, Москву накроет теплый атмосферный фронт и температура воздуха начнет приближаться к нулевой отметке.

На протяжении всей недели воздух в дневные часы будет прогреваться от +1 до +3 градусов, а ночью термометры будут показывать слабый минус. Небо затянет облаками, а местами будут идти небольшие осадки в виде снега с дождем, пишет Российская газета.