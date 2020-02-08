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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Российская наука недостаточно продуктивна

08.02.2020 19:21
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Российская наука недостаточно продуктивна

Счетная палата России считает, что российская наука недостаточно продуктивна и не может являться "локомотивом" экономического развития страны.

Согласно выводам специалистов Счетной палаты, которые провели анализ научной деятельности в России, наука в нашей стране не может дать импульс движению социально-экономического развития России. По мнению экспертов ведомства российская наука для этого недостаточно продуктивна.

В Счетной палате отметили, что научная сфера в России получает недостаточное финансирование, особенно по сравнению с другими развитыми странами. Так, затраты на науку в России составляют всего 1,1% ВВП, в то время как данный показатель в Израиле составляет 4,25%, в Республике Корея - 4,24%, а в Швейцарии - 3,37%, пишет ТАСС.

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