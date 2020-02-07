Специалисты нашли возможного "хозяина" коронавируса

Предполагаемым носителем нового коронавируса могут оказаться панголины.

По данным китайской "Синьхуа", врачам в КНР удалось определить "хозяина" нового коронавируса. Им могут быть млекопитающие панголины, близкие родственники броненосцев и муравьедов. Штамм коронавируса, обнаруженный в организме инфициорванных людей, на 99% совпадает с тем, который был выделен у панголинов.

Тем не менее, панголины не являются единственными предполагаемыми носителя коронавируса. Ранее, китайские специалисты предполагали, что люди заразились коронавирусом от летучих мышей или от змей, пишет РБК.