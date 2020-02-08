Китай увольняет российских летчиков

Авиакомпании Китая начали увольнять иностранных летчиков в связи с вынужденным простоем пассажирских лайнеров Boeing 737 MAX.

Китайские авиакомпании начали увольнять иностранных пилотов, включая и российских летчиков. Так, Hainan Airlines планирует отправить в отпуск без сохранения заработной платы или расторгнуть контракты с сотней российских специалистов, а авиакомпания China Southern Airlines расстаться с еще десятком человек.

Иностранных пилотов китайские авиакомпании начали увольнять в связи с вынужденным простоем самолетов Boeing 737 MAX, для управления которыми и были приглашены летчики из других стран. Авиакомпании приостановили полеты Boeing данной серии после двух авиакатастроф, произошедших с лайнерами, пишет ТАСС.