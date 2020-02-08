Украинцам врут об изменениях цен на газ
Ляшко заявил об обмане властей о причинах снижения цен на газ для украинских потребителей.
Власти Украины врут населению о причинах изменения цен на газ. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина". По его словам власти обманывают украинцев в том, что небольшое снижение цены на газ для украинских потребителей, это заслуга нового Правительства Украины. Ляшко объясняет, что снижение цены на газ не зависит от действия властей, а произошло по причине снижения цен на голубое топливо на европейском рынке. Причем, если рыночная цена газа поднимется, украинские потребители также будут получать газ по более высокой цене, пишет РИА Новости.
Написать комментарий