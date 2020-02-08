Украинцам врут об изменениях цен на газ

Ляшко заявил об обмане властей о причинах снижения цен на газ для украинских потребителей.

Власти Украины врут населению о причинах изменения цен на газ. С таким заявлением выступил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина". По его словам власти обманывают украинцев в том, что небольшое снижение цены на газ для украинских потребителей, это заслуга нового Правительства Украины. Ляшко объясняет, что снижение цены на газ не зависит от действия властей, а произошло по причине снижения цен на голубое топливо на европейском рынке. Причем, если рыночная цена газа поднимется, украинские потребители также будут получать газ по более высокой цене, пишет РИА Новости.