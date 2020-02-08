Россия продолжит поставки нефти и газа в Белоруссию

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о возобновлении поставок нефти и газа.

Встреча в Сочи президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко завершилась договоренностью о поставках российских углеводородов в Белоруссию. Об этом рассказал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Согласно его заявлению, Россия будет поставлять Белоруссии нефть на прежних условиях по ценам, сформированным рынком. Газ белорусская сторона получит по ценам 2019 года. Козак уточнил, что текущая договоренность будет действовать в течение одного года, пишет РИА Новости.