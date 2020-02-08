Россия преследует американские спутники

США обвинили Россию в преследовании американских спутников.

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию и Китай в том, что страны преследуют американские спутниковые аппараты. По его словам, Россия недавно запустила в космос спутник-инспектор, который, в настоящее время, движется за одним из спутников США. Причем американские эксперты не могут определить, какие функции выполняет российский аппарат.

Ланата подчеркивает, что данный факт представляет нешуточную угрозу, ведь один и тот же аппарат может как чинить спутники, так и выводить их из строя. Причем многие американские специалисты считают, что Россия и Китай стремятся к тому, чтобы нарушить коммуникацию и геолокацию, используемые Соединенными штатами, пишет газета Известия.