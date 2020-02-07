«Звезда Смерти» проливает свет на возможность существования жизни в космосе

Живые бактерии, обнаруженные в легковоспламеняющихся льдах, дают «дразнящий ключ» о том, как может существовать инопланетная жизнь в жестоких условиях космоса.

Ученые обнаружили существование жизни внутри крошечных пузырьков в слоях «легковоспламеняющегося льда», которые могут показать, как инопланетная жизнь существует на других планетах.

Легковоспламеняющийся лед или гидрат метана образуется, когда лед удерживает метан в его молекулярной структуре. Ученые утверждают, что тот факт, что микробитаты существуют при почти низких температурах, дает соблазнительные подсказки о существовании жизни на других планетах.

Исследователи окрестили этот образ микробитата, который вырос в гидрате метана, «Звездой Смерти» - он вырос из микробной активности при почти низких температурах, глубоко под водой, в одном из бесчисленных изолированных очагов соленой воды и нефти, обнаруженных в гидрате метана.

«В сочетании с другими доказательствами, собранными моими коллегами, мои результаты показали, что даже при почти минусовых температурах, при чрезвычайно высоких давлениях, с использованием только тяжелой нефти и соленой воды для пищевых источников, жизнь процветала и оставляла свой след», - сказал доктор Стивен Боуден в Школе геонаук Университета Абердина. «При условии, что у них есть лед и немного тепла, все эти холодные планеты на краю каждой планетной системы могли бы содержать крошечные микробитаты с микробами, которые строят свои собственные «Звезды Смерти» и создают свои крошечные маленькие атмосферы и экосистемы, как мы обнаружили здесь».

Метан поступает из захороненных органических веществ после того, как он проглатывается бактериями или нагревается и готовится. Газ мигрирует вверх под высоким давлением и низкой температурой и может объединяться с водой с образованием гидрата метана или «горючего газа».

Доктор Глен Т. Снайдер, ведущий автор исследования, из Университета Мэйдзи в Японии, плавил гидрат для изучения газообразного метана, когда он заметил необычный порошок, состоящий из микроскопических сфероидов с таинственными темными ядрами. Используя аналитические методы, подходящие для небольших количеств пробы, доктор Боуден смог показать, что нефть разлагается в микросредах в гидрате метана.

Известно, что метан в гидрате метана образуют микробы, разлагающие органическое вещество на морском дне.

«Но чего мы никогда не ожидали найти, так это того, что микробы продолжают расти и производить эти сфероиды, постоянно находясь в крошечных холодных темных очагах соленой воды и нефти», - сказал доктор Снайдер.

Открытие произошло в результате более крупного проекта под руководством профессора Рио Мацумото из университета Мэйдзи в Японии. Это исследование явилось результатом того, что министерство США еще в 2014 году обратилось с просьбой об исследовательских предложениях по использованию огромного потенциала легковоспламеняющегося льда в качестве источника зеленой энергии.

Метан является основным компонентом природного газа и встречается в природе, что означает, что он выделяет меньше отходов углерода, чем традиционные ископаемые виды топлива. Поэтому природные запасы метана, такие как в Японии и вдоль северного склона Аляски, могут быть обильными и экологически безвредными для сжигания, пишет DailyMail.