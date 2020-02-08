Кто в России получает зарплату 800 тыс. рублей?

Портал hh.ru назвал вакансии с зарплатами в 800, 500 и 400 тыс. рублей в месяц.

Согласно исследованию, проведенному специалистами крупнейшего в России портала интернет-рекрутмента hh.ru, самую большую зарплату, среди вакансий ресурса, могут получить главный инженер нефтеперерабатывающего завода и генеральный директор/CEO в Новосибирске. За их услуги руководители компаний готовы выложить 800 тыс. рублей в месяц, если специалисты соответствуют требованиям, предъявляемым данными вакансиями.

А вот на оплату труда в размере 500 тыс. рублей может рассчитывать представитель такой специальности, как советник генерального директора по работе с банками в Москве. Зарплату в размере 400 тыс. рублей руководители готовы предложить E-commerce-директору и финансовому директору в Москве, а также директору по производству в Екатеринбурге и главному геологу на Чукотке, пишет Российская газета.