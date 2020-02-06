В новом году россияне предпочитают экономить

В новом году россияне предпочитают больше экономить и отказаться от крупных приобретений и оформления кредитов.

Согласно данным опроса россиян, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), выяснилось, что в новом году жители России предпочитают тратить денежные средства на минимальные нужды и, по возможности, откладывать деньги на будущее. Так считают 71% участников опроса. При этом 48% утверждают, что откладываемые средства лучше хранить в кредитных организациях, тогда как 32% респондентов, наоборот, советуют забрать из банков свои сбережения.

Что касается получения кредитов, то 72% россиян считают, что наступивший год является не самым удачным для того, чтобы оформить кредитные обязательства, а 58% опрошенных считают, что новый 2020 году не лучшее время и для совершения крупных приобретений.