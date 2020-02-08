Fitch подтвердило рейтинги России

Рейтинговое агентство Fitch оставило на прежнем уровне как долгосрочный, так и краткосрочный рейтинги России.

Согласно информации, опубликованной международным рейтинговым агентством Fitch, эксперты организации приняли решение сохранить долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB". Это инвестиционный уровень со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте оставлен на прежнем уровне "F2".

Специалисты агентства оставили рейтинги без изменений, так как грамотная налогово-бюджетная политика российских властей привела к повышению макроэкономической стабильности, устойчивости к внешним шокам, а также снижению зависимости страны от цен на нефть. При этом эксперты отметили продолжение снижения уровня инфляции, гибкость курса национальной валюты, низкий уровень внешнего долга и увеличение бюджетных накоплений.

Тем не менее, в агентстве отмечают низкие перспективы экономического роста, достаточно сильную сырьевую зависимость экономики и угрозу введения новых санкционных ограничений в отношении страны, пишет ТАСС.