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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Эти положительные мантры помогут вам достичь поставленных целей

07.02.2020 21:59
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Эти положительные мантры помогут вам достичь поставленных целей

Скажите это себе, когда вам нужна дополнительная мотивация.

Наука доказала, что сила позитивного разговора с самим собой реальна. Согласно исследованиям, разговоры с самим собой могут уменьшить беспокойство и повысить уверенность в себе, самоэффективность и производительность среди спортсменов. Вот почему импульс потратить время, чтобы поздравить себя с вашими усилиями после окончания тренировки, настолько мощен.

Но позитивный разговор с самим собой может быть легко включен в другие части вашей жизни, например, когда вам нужна дополнительная мотивация. Идеальное место для начала - выбрать позитивную мантру, которая будет в вашем наборе инструментов, когда все становится сложнее, и вам нужен дополнительный толчок для достижения поставленных целей, скажем, в фитнесе.

Проверьте эти позитивные мантры, которые помогли членам сообщества Thrive выполнить свои тренировки, когда они больше всего в этом нуждаются, пишет ThriveGlobal.

"Вдох-выдох"

"Повторение этой фразы делает две вещи: напоминает мне сделать глубокий вдох и осознать, что вся энергия связана с циркуляцией. Неглубокое дыхание часто является негативным воздействием стресса. Поглощение большего количества кислорода создает больше энергии", - говорит Бет Ларсен, тренер высокой производительности и счастья, Нью-Йорк.

"Сильнее"

"В этом году я много занимался настроем мышления, так как это был мой самый тяжелый год и требовал постоянных перезагрузок. Один из моих тренеров сказал мне придумать песню, чтобы напевать, которая заставляет меня чувствовать себя сильным, поэтому я выбрал «Stronger» Kanye West. Лирика помогает мне вспомнить время, когда я победил свои первые 5 км. Эта песня играла, когда я пересек финишную черту. Это всегда работает для меня!", - дает совет Чарлз Л., виртуальный помощник, Лос-Анджелес, Калифорния.

"Я не нарушаю обещаний самому себе"

"Всякий раз, когда я думаю, что не могу что-то сделать, я противопоставляю эту мысль мантре: "Я не нарушаю обещаний самому себе". Эта фраза часто помогает мне вспомнить, почему я начала и почему я хочу достичь поставленной цели. Это также дает мне быстрый рост самооценки, потому что служит напоминанием о том, что я важна и достойна", - сказала Алисса Сванткоски, исполнительный директор, Денвер, Колорадо.

"Вы сильны, и у вас есть это"

"Это две вещи, которые я сначала забываю, когда закрадывается неуверенность в себе, поэтому обладание этой мантрой идеально подходит для моего пополнения", - говорит Ванесса Лейкволл, корпоративное здоровье, Грейт Баррингтон, Массачусетс.

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