Совбез России ответил на угрозы США из-за Венесуэлы

Достигать восстановления мира и согласия в Венесуэле силой, обманом и без воли народа неприемлемо.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал угрозы США в отношении России из-за вмешательства в дела Венесуэлы и оказания поддержки действующему и легитимному президенту страны Николасу Мадуро. По его словам то, что США и глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо хотят привести страну к миру является хорошей инициативой. Но воплощение ее в жизнь с помощью обмана, силы, интриг и, главное, против воли народа, который поддерживает легитимные власти, может привести к катастрофическим последствиям.

Патрушев напомнил, чем заканчиваются силовые вмешательства США и попытки свержения тех режимов власти, которые выбрали политический курс развития не угодный Штатам. Отметив хаос, войны и развал государств среди основных результатов агрессивной политики США в попытках навязать демократию ряду стран, Патрушев заявил о недопустимости силового решения венесуэльского кризиса.

Ранее, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США не потерпят вмешательства России в дела Венесуэлы и поддержку российской стороной режима президента Мадуро. Абрас анонсировал решение Штатов не оставлять без внимания действия РФ и продемонстрировать России "серьезность своих намерений", пишет РИА Новости.