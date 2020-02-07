США опасаются, что санкции против "Роснефти" приведут к росту цен на нефть

Ранее США заявили, что в скором времени могут принять санкции против "Роснефти" за сотрудничество с Венесуэлой.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, сообщило, что Соединенные Штаты Америки пока еще не приняли окончательного решения касательно введения санкций против компании РФ "Роснефть" за сотрудничество с Каракасом.

Ранее советник главы Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Америка в ближайшее время может принять ограничительные меры в отношении "Роснефти", если компания продолжит сотрудничать с Венесуэлой.

Собеседник агентства рассказал, что Минфин США опасается, что подобные санкции могут спровоцировать рост цен на нефть, приведя к "хаосу на международных нефтяных рынках", пишет РИА Новости.