Антарктида достигает самой высокой температуры в истории человечества

Синоптики зафиксировали в Антарктиде самую высокую температуру в истории наблюдений.

Аргентинская база Эсперанса на Троицком полуострове Антарктиды зафиксировала температуру воздуха 65 °F (18,3 °C) в четверг, отметив самую высокую температуру на континенте за всю историю наблюдений, согласно Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Почему это важно: Антарктида - один из самых быстро прогревающихся регионов земного шара, температура которого выросла на 5 °F (2,8 °C) за последние 50 лет, стимулируя отступление 87% ледников вдоль западного побережья Антарктического полуострова.

Последняя рекордная температура на континенте, равная 63,5 °F (17,5 °C), была зарегистрирована в том же месте - у самой северной оконечности полуострова - 24 марта 2015 года.

Стоит отметить, что ВМО назвала показания температуры «вероятной записью», поскольку она все еще должна быть официально рассмотрена и сертифицирована, пишет Axios.