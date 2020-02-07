Исследовательское путешествие раскрывает секреты Новой Зеландии

Международная группа ученых под руководством профессора Сазерленда представила свежее свидетельство того, как был создан континент Зеландия. Исследование дополняет предыдущую теорию и устанавливает новую геологическую концепцию.

Профессор Руперт Сазерленд из Школы географии, окружающей среды и наук о Земле университета королевы Виктории (Велингтон) был частью команды исследователей, которые вызвали глобальное потрясение объявив, что Зеландия должна считаться новым полноценным континентом, седьмым и самым маленьким на Земле.

Новая Зеландия на юге и Новая Каледония на севере являются единственными крупными массивами суши в основном подводной Зеландии, которая составляет 4,9 миллиона квадратных километров, что составляет примерно две трети от Австралии.

Его континентальная кора в основном имеет толщину от 10 до 30 километров, что меньше, чем 30–45 километров у шести других континентов, но толще океанической коры, толщина которой составляет около семи километров.

Первая научная экспедиция по бурению в Зеландии в 1972 году выдвинула гипотезу, что она была под водой после того, как ее кора была растянута, истончена и оторвана от древнего суперконтинента Гондвана (который включал Австралию и Антарктиду) около 85 миллионов лет назад.

Несмотря на убедительные доказательства того, что это было, по крайней мере, частью случая, новые образцы, собранные и протестированные профессором Сазерлендом и его коллегами в ходе девятинедельного плавания по Тасмановому морю под эгидой Международной программы по исследованию океана, указывают на еще один важный фактор: последующая модификация Зеландии во время формирования Тихоокеанского огненного кольца около 50 миллионов лет назад.

Тихоокеанское огненное кольцо представляет собой зону вулканов и землетрясений, возникших в результате геологического процесса субдукции, когда тектоническая плита погружается глубоко в землю. Процесс формирования зоны всегда был загадкой.

«Мы предлагаем, чтобы «событие разрыва субдукции» распространялось по всей западной части Тихого океана в то время», - говорит профессор Сазерленд. «Мы предполагаем, что процесс был похож на мощное сверхмедленное землетрясение, которое возродило древние разломы субдукции, которые бездействовали в течение многих миллионов лет. Эта концепция «воскресения субдукции» является новой идеей и может помочь объяснить ряд различных геологических наблюдений».

В результате образования Тихоокеанского огненного кольца «вещи, которые были на 1000 метров ниже уровня воды, поднялись до уровня моря, а затем снова опустились до глубины более 1000 метров». Постоянные эффекты включали в себя ложе Новой Каледонии, которое проходит вплоть до Таранаки.

Команда профессора Сазерленда включала в себя более 30 ученых из Новой Зеландии, США, Италии, Испании, Новой Каледонии, Китая, Нидерландов, Германии, Бразилии, Японии, Великобритании и Южной Кореи. Он возглавлял его с профессором Джеральдом Диккенсом из Университета Райса в Техасе, США.

Они использовали 300-тонную буровую скважину, чтобы сделать шесть скважин под водой на уровне 900 метров ниже уровня моря, из которых были извлечены керны и отложения и проанализированы на предмет подсказок о сроках и длине подъема Зеландии.

«Мы использовали окаменелости с трех участков, чтобы показать, что северная Зеландия стала намного более мелкой и, вероятно, даже имела участки суши от 50 до 35 миллионов лет назад», - говорит Сазерленд.

Примерно в то же время два других участка погрузились в более глубокие воды, а затем и весь регион. По словам профессора Сазерленда, по меньшей мере, километр опустился до его нынешней глубины.

Данные группы показывают, что такие события, как создание Тихоокеанского огненного кольца, могут кардинально изменить географию континентов, а осадочные материалы, сохраненные в Зеландии, помогут ученым более детально выяснить, как и почему это произошло, и каковы были последствия этого события для растений, животных и регионального климата, пишет phys.org.