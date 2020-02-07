ФАС сообщила о дефиците медицинских масок

В России наблюдается дефицит масок на фоне высокого спроса из-за распространения коронавируса из Китая.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной (ФАС) службы Андрей Цариковский рассказал, что часть российских производителей и поставщиков медицинских масок заявили о снижении запасов данного товара. Это связано с тем, что жители страны начали активно закупать маски после сообщений о распространении китайского коронавируса.

Ранее ФАС передала в правительство информацию о том, что в некоторых регионах России резко повысилась цена на медицинские маски, пишет "Российская газета".