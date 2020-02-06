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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Как коронавирус отразится на российской экономике

06.02.2020 22:13
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Как коронавирус отразится на российской экономике

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, как продолжающаяся эпидемия коронавируса отразится на экономике России.

По словам Германа Грефа, китайский коронавирус может иметь негативные последствия для российской экономики. Также пострадает и банковский сектор. По мнению Грефа, негативное влияние коронавируса будет связано в основном с тем, что КНР является поставщиком товаров и комплектующих для всего мира. И хотя в настоящее время влияние заболевания незначительное, если эпидемия продолжится, это окажет "значительное влияние" не только на китайскую и российскую экономики, но и на мировую экономическую систему в целом, пишет РИА Новости.

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