Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

«Мы к этому уже привыкли», — завил глава российского МИДа.

Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы к этому уже привыкли», — завил глава российского МИДа.

Ранее с угрозами ввести меры против «Роснефти» выступил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он требовал, чтобы компания изменила свою политику в отношении Венесуэлы.