Экс-министр по делам СК стал замглавы Минэкономразвития
07.02.2020 17:09
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В январе президент РФ расформировал Министерство РФ по делам Северного Кавказа.
Бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев стал заместителем руководителя Министерства экономического развития Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 7 февраля, на официальном портале правительства.
В конце января текущего года российский лидер Владимир Путин принял решение расформировать Министерство РФ по делам Северного Кавказа, пишет ТАСС.
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