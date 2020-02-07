Экс-министр по делам СК стал замглавы Минэкономразвития

В январе президент РФ расформировал Министерство РФ по делам Северного Кавказа.

Бывший министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев стал заместителем руководителя Министерства экономического развития Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 7 февраля, на официальном портале правительства.

В конце января текущего года российский лидер Владимир Путин принял решение расформировать Министерство РФ по делам Северного Кавказа, пишет ТАСС.