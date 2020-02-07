ЦБ понизил ключевую ставку до 6%

Ожидается, что в 2020 году годовая инфляция составит около 4%.

7 февраля Центральный Банк Российской Федерации шестой раз подряд снизил ключевую ставку до 6% годовых. Соответствующее решение было принято в связи с замедлением инфляции. Ожидается, что в текущем году годовая инфляция составит 3,5-4 процента. Также ЦБ не исключил дальнейшего понижения ключевой ставки, пишет "Известия".