Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

Президент РФ сообщил, что в скором времени к ним присоединится российская делегация.

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что беседовал в формате тет-а-тет с главой Белоруссии Александром Лукашенко около полутора часов. По его словам, за это время им удалось обсудить довольно много вопросов, важных как для Москвы, так и для Минска.

Также Путин отметил, что в скором времени к ним должна присоединиться российская делегация, которая не смогла приехать к началу переговоров из-за непогоды, после чего Россия и Белоруссия перейдут ко второму раунду, пишет РИА Новости.