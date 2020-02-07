Часть делегации РФ не смогла приехать на встречу Путина и Лукашенко

Дмитрий Песков заявил, что отсутствие российской делегации не повлияло на переговоры.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава Российской Федерации Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко в резиденции в Сочи общаются за завтраком. Также он подчеркнул, что на рабочий процесс президентов не повлияло отсутствие российской делегации, которая не смогла приехать к началу переговоров из-за непогоды.

Самолет, в котором находились представители России и сам пресс-секретарь, приземлился в Минеральных Водах. По словам Пескова, в ближайшее время будет принято решение, полетит ли дальше российская делегация на переговоры в Сочи или вернется в Москву, пишет РИА Новости.