В Сочи стартовали переговоры Путина и Лукашенко

Лидеры России и Белоруссии в ходе переговоров планируют обсудить вопросы, связанные с сотрудничеством двух стран.

В пятницу, 7 февраля, в Сочи стартовали переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Лидеры проводят встречу в формате тет-а-тет, позднее к ним должны присоединиться члены делегации.

Путин и Лукашенко в ходе переговоров собираются обсудить вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, включая интеграционные процессы. Отмечается, что на встрече может быть затронута тема поставок российской нефти в Белоруссию, пишет РИА Новости.