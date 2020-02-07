Стало известно, сколько семья Мишустина заработала в UFG

Полина Герасименко сообщила, что за 5 лет семья Михаила Мишустина заработала в компании $33,55 млн.

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко частично раскрыла доходы семьи действующего главы правительства России Михаила Мишустина от работы в этой компании. Отмечается, что за период с 2010 по 2015 год общая сумма их доходов от траста составила $33,55 млн.

По ее словам, в 2008 году Мишустин образовал семейный траст для бенефициарного владения активами, связанными с компанией. В 2010 году глава кабмина передал 100% своей доли супруге Владлене Мишустиной по причине перехода на госслужбу. За 3 года она заработала $11,55 млн.

В 2013 году, в связи с принятием ограничений, касающихся супругов и несовершеннолетних детей государственных служащих, траст был передан матери и сестре премьер-министра - Луизе Мишустиной и Наталье Стениной, которые с 2013 по 2015 год заработали $11,9 млн и $10,1 млн соответственно, пишет РБК.