США обвиняют Россию и Китай в «переписывании» мирового порядка

Глава Пентагона обвинил Москву в использовании так называемых «гибридных тактик ведения войны».

Выступая в Университете имени Джона Хопкинса, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Россия и Китай – это «ревизионистские государства». По словам главы Пентагона, Москва и Пекин стремятся к перестроению мирового порядка. Так, Эспер считает, что речь идет о нарушении суверенитета соседних государств с целью получения стратегических выгод. Россию министр обвинил в использовании так называемых «гибридных тактик ведения войны» и устроении киберопераций, а Китай – в краже интеллектуальной собственности и навязывании экономических решений.