Президент России подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

По 75 тысяч рублей получат определенные категории лиц, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии.

Глава РФ Владимир Путин поставил подпись под указом, в котором говорится о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Кремля. Сумма выплаты – 75 тысяч рублей. Деньги получат определенные категории лиц, которые постоянно проживают в России, Латвии, Литве и Эстонии. К ним относятся инвалиды и ветераны ВОВ, а также вдовы военных, которые погибли в войне с Финляндией, ВОВ и в войне с Японией, а также вдовы скончавшихся инвалидов ВОВ и другие категории.