Правительство предлагает упростить процедуру получения гражданства РФ

Имеется в виду один пункт в статье закона «О гражданстве Российской Федерации», который предлагается сделать недействительным.

Члены правительства работают над законопроектом, согласно которому процедура получения гражданства Российской Федерации может быть упрощена, информирует «Коммерсант» со ссылкой на своих собеседников. Работа над документом находится в стадии завершения.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, имеется в виду один пункт в статье закона «О гражданстве Российской Федерации», который предлагается сделать недействительным. Согласно его содержанию, важным условием получение российского гражданства является отказ от другого гражданства.