Абэ заявил о планах заключить мирный договор с Россией

По словам Абэ, в его планах – продвижение работы, связанной с поиском подходящего для двух сторон решения.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ проинформировал о планах решить вопрос относительно Курильских островов, а также подписать мирный договор с Россией. Как передает РИА Новости, об этом он сообщил во время «Съезда за возвращение северных территорий».

По словам Абэ, в его планах – продвижение работы, связанной с поиском подходящего для двух сторон решения. Премьер подчеркнул, что важное значение имеет укрепление дружеских и доверительных отношений между Россией и Японией, «чтобы четыре острова стали островами дружбы».