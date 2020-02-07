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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

Абэ заявил о планах заключить мирный договор с Россией

07.02.2020 10:03
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Абэ заявил о планах заключить мирный договор с Россией

По словам Абэ, в его планах – продвижение работы, связанной с поиском подходящего для двух сторон решения.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ проинформировал о планах решить вопрос относительно Курильских островов, а также подписать мирный договор с Россией. Как передает РИА Новости, об этом он сообщил во время «Съезда за возвращение северных территорий».

По словам Абэ, в его планах – продвижение работы, связанной с поиском подходящего для двух сторон решения. Премьер подчеркнул, что важное значение имеет укрепление дружеских и доверительных отношений между Россией и Японией, «чтобы четыре острова стали островами дружбы».

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