Путин призвал дебюрократизировать Россию

Владимир Путин считает, что дебюрократизация станет залогом доверия к власти со стороны граждан РФ.

5 февраля на первом совещании с членами нового кабмина глава Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству дебюрократизировать страну по всем направлениям. Президент отметил, что кабинет министров уже приступил к реализации данной задачи, однако призвал ускорить соответствующие бюрократические процессы, а также более рационально тратить выделенные средства. По словам Путина, эта работа должна стать залогом доверия к власти со стороны российских граждан, пишет "Интерфакс".