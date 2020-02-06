Ядовитый примат может помочь нам понять, почему у некоторых людей аллергия на кошек

Медленный лори с большими глазами и размером со щенка выглядит как довольно приятное и милое животное, но на самом деле у него есть железы, которые способны производить ядовитый секрет, используемый в качестве мощного оружия для защиты от хищников.

Токсин делает медленного лори единственным ядовитым приматом в мире, а генетическая последовательность его свойств помогает исследователям понять, почему у людей аллергия на кошек.

Медленные лори (лат. Nycticebus coucang) имеют специальные железы на локте, которые производят ядовитый секрет. В сочетании со слюной секрет проявляет особую токсичность. Животное облизывает себя и тем самым защищает себя от потенциальных хищников.

Когда N. coucang угрожают, он поднимает руки над головой, чтобы подвести обе железы поближе ко рту. Быстрое лизание желез делает слюну ядовитой.

Ядовитый укус медленного лори предотвратит заживление ран у хищника в течение длительного периода времени, что в конечном итоге может привести к некрозу и септицемии.

«Когда медленные лори кусают человека, у него появляются симптомы, как будто он испытывает аллергический шок», – сообщил доцент Университета Квинсленда Брайан Фрай

Несмотря на свою уникальную оборонительную тактику, медленные лори остаются «загадкой для науки». Чтобы заполнить некоторые пробелы, Брайан Фрай исследовал секрет железы медленных лори, за которыми велось наблюдение в индонезийском центре экологических исследований в течение двух лет. Секвенирование ДНК в образцах выявило белок, обнаруженный в железе лори, который продемонстрировал «замечательное» сходство с белками, присутствующими в перхоти кошек. На самом деле, этот белок был практически идентичен аллергенному белку на кошках.

«Кошки выделяют и покрывают себя этим белком, и это то, на что вы реагируете, если у вас аллергия на них», – сказал Фрай, добавив, что если медленные лори используют белок в качестве защитного механизма, то неудивительно, что кошки делают то же самое.

Nycticebus coucang. Фото: iflscience.com

Тот факт, что у многих людей аллергия на кошек, не может быть совпадением. Возможно, это было эволюционно выбрано для защиты от хищников, добавил исследователь.

Хотя данное утверждение требует дальнейшего изучения, ученые отмечают, что возможно, что эти животные раздельно эволюционировали, чтобы нести белок, процесс, известный как конвергентная эволюция, при которой два организма, которые не тесно связаны, развивают сходные черты как адаптацию к их окружению.

Аллергенные белки, вероятно, играют роль в «защитном арсенале» находящихся под угрозой исчезновения медленных лори, кошек, а также других млекопитающих, у которых есть ядовитые «черты», пишет iflscience.com.