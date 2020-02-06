Китайский МИД призывает не верить слухам о коронавирусе

Ведомство заявило, что власти Китая являются сторонниками открытого и ответственного подхода в данной ситуации и всегда оперативно предоставляют нужную информацию.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выступила с обращением, призвав не верить слухам о коронавирусе, которые хуже самого вируса, передает РИА Новости. По ее словам, власти Китая являются сторонниками открытого и ответственного подхода в данной ситуации и всегда оперативно предоставляют нужную информацию.

Это заявление было сделано на фоне ряда публикаций в СМИ, завивших о том, что Китай дает неверную статистику о жертвах и зараженных. Кроме этого, эксперт ВОЗ Джон Маккензи выступил с обвинением в адрес властей Китая, заявив, что они не так оперативно информировали о новых случаях коронавируса в Ухане.