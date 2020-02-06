Дети получили право на жилье при разводе родителей

Теперь родитель, который при разводе не живет с ребенком, будет оплачивать расходы на жилье для несовершеннолетнего.

Согласно новому закону, утвержденному президентом России Владимиром Путиным, ребенок получает право на жилье при разводе родителей. Это значит, что тот родитель, который при разводе не остается жить с несовершеннолетним, должен будет нести дополнительные расходы на оплату жилплощади для ребенка. Эта мера позволит суду при разводе соблюдать жилищные права детей и действовать исходя из баланса интересов как обоих родителей, так и несовершеннолетних, пишет РИА Новости.