Президент РФ потребовал ликвидировать "вузы-пустышки"

Владимир Путин сообщил, что с 2021 года число бюджетных мест в вузах будет увеличиваться.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета и Совета по науке и образованию потребовал последовательно ликвидировать "вузы-пустышки". Он подчеркнул, что заниматься данной работой нужно быстро, но качественно.

Глава государства добавил, что важно не просто закрывать такие вузы, необходимо объединять ресурсы университетов и научных институтов там, где это целесообразно. Также Путин призвал найти такие решения, которые помогли бы повысить престиж вузов и качество образования в стране.

Помимо этого российский президент заявил, что со следующего года количество бюджетных мест в институтах ежегодно будет увеличиваться, пишет РИА Новости.