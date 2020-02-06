Врио губернатора Пермского края стал Дмитрий Махонин

Экс-глава Пермского края Максим Решетников был назначен на пост министра экономического развития.

Лидер России Владимир Путин подписал указ, согласно которому начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС РФ Дмитрий Махонин назначается временно исполняющим обязанности главы Пермского края. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что бывший губернатор Пермского края Максим Решетников был досрочно освобожден от занимаемого поста в связи с переходом на новую работу. Его назначили на должность главы Минэкономразвития РФ, пишет РИА Новости.