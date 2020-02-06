Путин уволил генералов МВД И МЧС

Также президент РФ провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.

Российский лидер Владимир Путин подписал приказ, согласно которому ряд генералов МВД и МЧС лишаются своих должностей. Уточняется, что глава государства уволил начальника управления МВД по Амурской области генерал-майора полиции Аксенова Н. Н., начальника управления МВД по Приморскому краю генерал-майора полиции Афанасьева Н. Н., министра внутренних дел по Республике Коми генерал-майора полиции Половникова В. Н., замглавы Главного следственного управления СК по Московской области полковника юстиции Сарафанова А. Г. и начальника Главного управления МЧС по Чеченской Республике генерал-лейтенанта Яхьева Р. Х. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на официальный портал правовой информации.

Также Владимир Путин провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.