Белоруссия и Казахстан провели переговоры о поставках нефти

На встрече присутствовал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

В четверг, 6 февраля, представители концерна "Белнефтехим" провели встречу с казахстанскими компаниями, в ходе которой обсуждались поставки нефти в Белоруссию. Отмечается, что переговоры носили рабочий характер и на них присутствовал вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Министерства энергетики.

Ранее белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко заявил, что Минск в ближайшее время должен заключить с Казахстаном соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в республику, пишет РИА Новости.