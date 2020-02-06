Белоруссия заявила о "невыполнении" Россией обязательств по нефти

Президент Белоруссии заявил, что республика за январь получила 500 тыс. тонн российской нефти, вместо обещанных 2 млн тонн сырья.

6 февраля на совещании по эффективной работе топливно-энергетического комплекса Белоруссии глава республики Александр Лукашенко потребовал от правительства доложить о том, что "сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства". Об этом передает издание РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

Также он отметил, что на протяжении 13 лет у Минска и Москвы возникают противоречия в энергетических вопросах, несмотря на взаимные договоренности. Лукашенко пояснил, что Российская Федерация обязалась поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти за 2020 год, то есть по 2 млн тонн сырья в месяц. Однако за январь республика получила лишь 500 тыс. тонн нефти. В связи с этим он поручил белорусским властям доложить о том, какие меры были предприняты для того, чтобы Москва выполнила свои обязательства.