Мишустин назвал предлагаемые КоАП штрафы "непосильными"

Михаил Мишустин призвал правительство заниматься решением проблем россиян, а не формализмом.

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов "непосильны" для населения страны. Он пояснил, что кабмин пока не добился такого роста заработных плат, чтобы настолько повышать размер штрафов. Мишустин подчеркнул, что при рассмотрении подобных вопросов необходимо учитывать платежеспособность российских граждан, а "не идти по легкому пути". Он добавил, что деятельность правительства должна быть направлена на разрешение проблем жителей страны, а не сводиться к формализму, пишет "Российская газета".