В России могут появиться "федеральные территории"
Подразумевается, что федеральные территории не будут входить в состав субъектов РФ.
В главном законе страны может появиться понятие "федеральных территорий", которыми будет управлять федеральный центр. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в Конституцию РФ Андрей Клишас.
По словам автора инициативы, речь идет о российских регионах, на которых находятся важные военные и стратегические объекты, например, космодром Восточный или природные заповедники.
Отмечается, если предложенную идею одобрят, тогда эти участки будут иметь специальный статус, а также не войдут в состав субъектов РФ, пишет РИА Новости.
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а потом там неожиданно и быстро пройдет референдум после которого в тот же день на этих территориях появятся вежливые черненькие кучерявенькие негро арабы и присоединят их к США..и сделают что то похожее типа Калининградского анклава на берегу Балтийского моря