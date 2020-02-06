В России могут появиться "федеральные территории"

Подразумевается, что федеральные территории не будут входить в состав субъектов РФ.

В главном законе страны может появиться понятие "федеральных территорий", которыми будет управлять федеральный центр. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в Конституцию РФ Андрей Клишас.

По словам автора инициативы, речь идет о российских регионах, на которых находятся важные военные и стратегические объекты, например, космодром Восточный или природные заповедники.

Отмечается, если предложенную идею одобрят, тогда эти участки будут иметь специальный статус, а также не войдут в состав субъектов РФ, пишет РИА Новости.