Песков объяснил цель поправок к Конституции

Дмитрий Песков рассказал, что поправки к Конституции РФ направлены на качественное развитие политической системы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил слова лидера России Владимира Путина о том, что поправки в основной закон страны "продиктованы жизнью".

Ранее президент заявил, что озвученные изменения к Конституции РФ обусловлены жизнью. Также он обратил внимание на то, что ряд вещей работает не очень эффективно.

По словам Пескова, соответствующие поправки к основному закону России преследуют одну цель - обеспечение качественного развития политической системы страны, пишет "Коммерсантъ".