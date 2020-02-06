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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

СП раскритиковала работу правительства Медведева

06.02.2020 15:38
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СП раскритиковала работу правительства Медведева

По данным СП почти каждая пятая задача не была реализована.

Счетная палата (СП) после изучения стратегических планов российских ведомств раскритиковала деятельность правительства Дмитрия Медведева. Аудиторы пришли к выводу, что сложившаяся практика госуправления оказалась неэффективной, так как не способствует реализации нацпроектов. Проанализировав стратегические планы федеральных ведомств на 2019-2024 годы Счетная палата обнаружила, что почти каждая пятая задача не была выполнена, а в документы включено лишь 26% показателей госпрограмм, а нацпроектов - 45%, пишет "Известия".

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