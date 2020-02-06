МИД РФ заявил о гибели российских военных в Идлибе

В результате активности террористов в зоне деэскалации Идлиб трагически погибли российские военные.

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что в январе текущего года российские и турецкие военнослужащие предприняли очередную попытку ввести режим прекращения огня в сирийской Идлибе, однако террористы нарастили свои атаки. В результате активности боевиков погибли солдаты России, Турции и Сирии, а также мирные жители. Обстоятельства смерти российских военных и их имена в министерстве не уточнили, пишет "Коммерсантъ".