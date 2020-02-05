Боевики фугасами обстреляли окраину сирийского Алеппо

Один из снарядов задел дом педагога Гады Агеди, которая в момент попадания фугаса варила кофе для своих гостей.

Самодельные фугасы боевики использовали для обстрела окраины сирийского Алеппо. Как сообщает РИА Новости, один из снарядов задел дом педагога Гады Агеди, которая в момент попадания фугаса варила кофе для своих гостей. Женщина рассказала журналистам, что в какой-то момент произошла вспышка, и некоторое время она не могла ничего рассмотреть. В результате она перестала хорошо слышать.

Оказалось, что преподавательница, ее подруги, которые были в гостях, получили контузии. Двух из них пришлось госпитализировать.