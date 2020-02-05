Мишустин назвал меры для ускорения роста ВВП

Михаил Мишустин считает, что расширение потребительского спроса за счет соцпакета и формирование спроса на российские машины поможет ускорить рост ВВП.

Глава правительства Михаил Мишустин на совещании членов кабмина с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассказал о мерах, которые должны помочь к концу текущего года добиться увеличения темпов роста ВВП. По его словам, разрешить данную задачу помогут расширение потребительского спроса за счет соцпакета, формирование спроса на отечественные транспортные средства, а также увеличение экспортных поставок неэнергетической и несырьевой продукции, передает РИА Новости.